India vs South Africa, 1st T20I: भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है. केएल राहुल (KL Rahul) और कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) शृंखला से बाहर हो चुके हैं. केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन पहले टी20 मैच में कप्तानी से पहले ही केएल राहुल ग्रोइन इंजरी से परेशान हो गए. इसकी वजह से केएल राहुल को टीम का साथ छोड़ना पड़ा है.Also Read - IND vs SA- भारत को डबल झटका, कप्तान KL राहुल और कुलदीप यादव बाहर, रिषभ पंत करेंगे कप्तानी

केएल राहुल के स्थान पर रिषभ पंत को टीम की कमान सौंपी गई है. रिषभ पंत (Rishabh Pant) पहली बार टीम की कमान संभालने जा रहे हैं. वह टी20 फॉर्मेट में भारत के 8वें कप्तान होंगे. वहीं हार्दिक पंड्या को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए उपकप्तान बनाया गया है. Also Read - टीम इंडिया को बड़ा झटका, KL Rahul समेत ये खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, “टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल को चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है, जबकि कुलदीप यादव कल शाम नेट्स में बल्लेबाजी करते समय अपने दाहिने हाथ पर चोट लगने के बाद टी20 सीरीज से बाहर हो जाएंगे.” Also Read - India vs South Africa T20I series: IPL के बाद केएल राहुल के लिए नया टेस्ट है यह सीरीज

