India Under-19 vs Bangladesh Under-19, Live Streaming: भारत और बांग्‍लादेश की अंडर-19 टीमों के बीच गुरुवार को एशिया कप (Under-19 Asia Cup 2021) का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. 50 ओवरों के फॉर्मेट में खेली जा रहे टूर्नामेंट के दौरान दोनों टीमें इस वक्‍त काफी मजबूत नजर आ रही हैं. भारत ने ग्रुप-ए के अपने तीन में से दो मैचों में जीत दर्ज की थी. हमने यूएई को 154 और अफगानिस्‍तान को चार विकेट से मात दी थी. हालांकि पाकिस्‍तान के हाथों भारत को दो विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. वहीं, दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो बांग्‍लादेश ने अपने दोनों मैच जीते हैं. श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच कोविड-19 मामला सामने आने के बाद रद्द कर दिया गया था.Also Read - SL U-19 vs BAN U-19: एशिया कप का मैच 33 ओवर फिंकने के बाद हुआ रद्द, SF में है भारत

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कब खेला जाएगा ? (IND U-19 vs BAN U-19 Match Date)

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कब गुरुवार 30 दिसंबर को खेला जाएगा.

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कहां खेला जाएगा ? (IND U-19 vs BAN U-19 Match Venue)

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला कितने बजे शुरू होगा ? (IND U-19 vs BAN U-19 Match Timing)

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 11 बजे शुरू होगा.

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला किसी चैनल पर प्रसारित होगा ? (IND U-19 vs BAN U-19 TV Channel)

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारत में प्रसारित नहीं होगा.

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला मोबाइल पर लाइव स्‍ट्रीमिंग के माध्‍यम से कैसे देखें ? (IND U-19 vs BAN U-19 How to Watch on Mobile)

भारत और बांग्‍लादेश के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबल लाइव स्‍ट्र‍ीमिंग के माध्‍मय से Fancode App पर देख सकते हैं.