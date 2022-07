England vs India, 5th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में पांचवें टेस्ट मैच की शुरुआत हो गई है, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. यह री-शेड्यूल मैच है. पांच मुकाबलों की शृंखला में टीम इंडिया ने 2-1 से लीड बना रखी है. ऐसे में टीम इंडिया के पास मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने का शानदार मौका है.Also Read - LIVE IND vs ENG 5th Test: भारत को पहला झटका- शुबमन गिल जेम्स एंडरसन का शिकार

इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन में जेम्स एंडरसन (James Anderson) को शामिल किया गया है, जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में 651 विकेट अपने नाम किए हैं. एंडरसन टेस्ट में सर्वाधिक विकेट झटकने वाले तेज दुनिया के नंबर-1 तेज गेंदबाज हैं. यह मैच एंडरसन के फैंस के लिए खास हो सकता है. Also Read - भारत-इंग्लैंड पांचवें टेस्ट से पहले जानें अगले पांच दिन कैसा रहेगा बर्मिंघम के मौसम का मिजाज

England have won the toss and they are having a bowl in the all-important Edgbaston Test 🏏#ENGvIND | #WTC23 pic.twitter.com/bcwf3ZPOFW

— ICC (@ICC) July 1, 2022