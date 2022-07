भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) को इंग्‍लैंड के खिलाफ लंदन के ओवल मैदान पर जारी सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में ड्रॉप किया गया है. उन्‍हें खराब फॉर्म के चलते नहीं बल्कि ग्राेइन इंजरी (Groin Injury) के चलते मजबूरी में इस मैच से बाहर बैठना पड़ा है. इंग्‍लैंड क्रिकेट फैन्‍स का समूह बार्मी आर्मी ने विराट के बाहर बैठने पर उन्‍हें ट्रोल किया. बार्मी आर्मी ने गूगल डिक्‍शरी का एक स्‍क्रीनशॉट शेयर किया. जिसमें ड्रॉप लिखते हुए उसके अर्थ के स्‍थान पर छेड़छाड़ कर ग्रोइन इंजरी लिख दिया. बार्मी आर्मी दरअसल, यह कहना चाह रही है कि विराट कोहली को भारतीय टीम से ग्राेइन इंजरी के नाम पर बाहर का रास्‍ता दिखा दिया गया है.Also Read - वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने मोहम्मद शमी

विराट कोहली पर किए गए कमेंट के बाद भारतीय फैन्‍स काफी नाराज दिखे. उन्‍होंने बार्मी आर्मी के ट्वीटर हैंडल पर कमेंट करते हुए लिखा कि विराट जैसे लीजेंड पर कीचड़ उछालकर हदें पार की जा रही हैं. Also Read - बुमराह-शमी ने लंदन में किया धमाका, इंग्लैंड टीम ने दोहराया पांच साल पुराना शर्मनाक रिकॉर्ड

This is disrespectful u guys are crossing limits…

