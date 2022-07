India vs England Dream 11 Prediction IND vs ENG 1st T20I Dream11 Team Tips for Today Match: एजबेस्टन टेस्ट में हार के बाद अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज करने आज मैदान पर उतरेगी. 3 टी20I मैचों की सीरीज का पहला मैच साउथैम्टन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाना है. भारत और इंग्लैंड की टेस्ट टीम के ज्यादातर खिलाड़ी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. सिर्फ कप्तान रोहित शर्मा ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टेस्ट टीम का भी हिस्सा थे और अब टी20 टीम में भी मौजूद हैं. हालांकि रोहित कोविड-19 के कारण एजबेस्टन टेस्ट से पहले ही बाहर हो गए थे.Also Read - IND vs ENG- एजबेस्टन टेस्ट नहीं खेलने का रोहित शर्मा को मलाल, बोले- बहुत मुश्किल था बाहर बैठकर मैच देखना

ऐसे में भारत और इंग्लैंड की अपनी अलग-अलग टीमों के साथ टी20 सीरीज की शुरुआत करेंगे और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए यह एक नई शुरुआत होगी. भारत की यह टी20 टीम युवा खिलाड़ियों से सजी है, जिसने हाल ही में आयरलैंड का दौरा किया था. टीम इंडिया ने यहां आयरलैंड को दो टी20I मैचों की सीरीज में 2-0 से मात दी और अब वह अपनी विजयी लय यहां भी कायम रखना चाहेगी.

हालांकि इंग्लैंड की टीम भी हाल ही में नीरदलैंड्स में वनडे सीरीज खेलकर आई है. यहां उसने तीनों मैच एक तरफा अंदाज में जीते. ऐसे में वह टी20 फॉर्मेट में भी भारत को कड़ी टक्कर देगी. अगर आप इस मैच की ड्रीम टीम तैयार करने की प्लानिंग में हैं तो एक मदद यहां से भी ले सकते हैं.

भारत vs इंग्लैंड 2022 ड्रीम 11 टीम

विकेटकीपर: जोस बटलर (कप्तान), संजू सैमसन

बल्लेबाज: लियाम लिविंगस्टोन, दीपक हुड्डा, जेसन रॉय, ईशान किशन

ऑलराउंडर: मोईन अली, हार्दिक पांड्या (VC)

बॉलर: हर्षल पटेल, डेविड विली, भुवनेश्वर कुमार

भारत और इंग्लैंड की टीमें:-

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक (WK), अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी , अवेश खान, वेंकटेश अय्यर, रुतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई.

इंग्लैंड टीम: जोस बटलर (C & WK), जेसन रॉय, डेविड मालन, मोइन अली, लियाम लिविंगस्टोन, हैरी ब्रुक, सैम कुरेन, क्रिस जॉर्डन, टाइमल मिल्स, रीस टॉपली, मैथ्यू पार्किंसन, रिचर्ड ग्लीसन, फिलिप सॉल्ट.