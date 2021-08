Virat Kohli Seen Fumed on Rishabh Pant, Ishant sharma during Lords Test Day-4: भारतीय टीम के कप्‍तान लॉर्ड्स टेस्‍ट के चौथे दिन आखिरी आधे घंटे के खेल के दौरान विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत और इशांत शर्मा पर नाराज नजर आए. दरअसल, रिषभ और इशांत खराब रौशनी के बावजूद बेवजह लगातार बल्‍लेबाजी करते रहे. विराट को ये बात जरा भी पंसद नहीं आई.Also Read - India vs England, 2nd Test, Day 4 Highlights: मुश्किल में टीम इंडिया, मेजबान इंग्लैंड के पास 'गोल्डन चांस'

दरअसल, आखिरी एक घंटे के खेल के दौरान मैच में भारत की स्थिति पतली नजर आई. पहले पुजारा 45 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद 61 रन के निजी स्‍कोर पर उपकप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे भी मोइन अली की गेंद पर विकेट के पीछे जोस बटलर के हाथों लपके गए. इसके बाद नए बल्‍लेबाज रवींद जडेजा आज कुछ खास योगदान नहीं दे पाए. मोइन अली ने उन्‍हें बोल्‍ड कर दिया. Also Read - England vs India, 2nd Test: Virat Kohli का नया कारनामा, Mohammad Azharuddin के बाद ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान

यहां से भारत के लिए अब मैच बचाना काफी मुश्किल नजर आ रहा था. दिन का खेल खत्‍म होने में अभी भी आठ ओवर बाकी थे. ऐसे में भारत चाहेगा कि वो सोमवार को बल्‍लेबाजी के लिए आए और ज्‍यादा से ज्‍यादा समय व्यर्थ कर मैच को ड्रॉ पर खत्‍म कर पाए. Also Read - India vs England, 2nd Test Day-4: वीरेंद्र सहवाग ने भी उठाया गेंद से छेड़छाड़ का मुद्दा, बोले- 'ये हो क्‍या रहा है'

अंतिम आधे के खेल के दौरान मैदान पर रौशनी का स्‍तर बेहद खराब था लेकिन रिषभ पंत और नए बल्‍लेबाज इशांत शर्मा इसके बावजूद भी बल्‍लेबाजी करते रहे. यह बात विराट को पसंद नहीं आई और वो लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े हो गए और पंत-इशांत पर चिल्‍लाते नजर आए.

विराट कोहली के बाद थोड़ी ही देर में सीनियर बल्‍लेबाज रोहित शर्मा भी खड़े हो गए और वो भी पंत और इशांत को अंपायर्स के पास जाकर खराब रौशनी का हवाला देने के लिए कहने लगे.

विराट की यह मुहीम रंग लाई. लाइट मीटर से रौशनी के स्‍तर की जांच के बाद तुरंत ही मैच को रोक दिया गया. दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने छह विकेट के नुकसान पर 181 रन बना लिए हैं. पहली पारी के आधार पर इंग्‍लैंड की 27 रनों की बढ़त को देखते हुए अब भारत के पास केवल 154 रन की बढ़त ही प्राप्‍त है.