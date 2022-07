India vs England Live: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली तमाम प्रकर की आलोचनाओं के बीच रविवार को खेले जा रहे मैनचेस्‍टर वनडे के दौरान मस्‍ती के मूड में नजर आए. विराट कोहली ग्राउंड पर नाचते हुए दिखे. घटना का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ओवल वनडे में विराट चोट के चलते नहीं खेल पाए थे. लॉर्ड्स में उनकी वापसी हुई लेकिन बल्‍ले से वो विफल ही रहे. विराट कोहली को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स की तरफ से भी तरह-तरह के हमले किए जा रहे हैं. कुछ क्रिकेटर्स ने उन्‍हें लंबे ब्रेक पर जाने की सलाह दी तो कई अन्‍य उन्‍हें सीनियर्स के साथ बात करने की सलाह दे रहे हैं.Also Read - बाबर आजम बने 10,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज पाकिस्तानी बल्लेबाज

Virat Kohli is a mood on the ground. pic.twitter.com/FSEmSxUOHQ

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 17, 2022