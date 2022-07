एजबेस्‍टन में भारत की टीम ने पहले तीन दिन मैच पर दबदबा बनाए रखा लेकिन इंग्‍लैंड की टीम ने आखिरी दो दिनों के दौरान टेस्‍ट मैच में शानदार खेल दिखाया. उन्‍होंने ना सिर्फ भारत को परास्‍त किया बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि जॉनी बेयरस्‍टो और जो रूट की आंधी ने जसप्रीत बुमराह के धुरंधरों को रौंद कर रख दिया. जीत के बाद बड़बोले पन की अंग्रेजों की पुरानी आदत है. एजबेस्‍टन टेस्‍ट के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.Also Read - 'हमें हारने का नहीं था डर, भारत पर 7 विकेट से जीत पर बेयरस्‍टो ने दी प्रतिक्रिया

इंग्‍लैंड क्रिकेट फैन्‍स के चर्चित समूह 'बार्मी आर्मी' ने इंग्‍लैंड की जीत के बाद अपने ट्विटर अकांउट का नाम बदलकर जॉनी बेयरस्‍टो की बार्मी आर्मी रख दिया. उन्‍होंने एक पोस्‍ट में जॉनी बेयरस्‍टो की पिक्‍चर शेयर करते हुए लिखा कि इंग्‍लैंड ने सीरीज को 1-0 से जीत लिया है. साथ ही कैप्‍शन में लिखा कि इंग्‍लैंड की रन चेज के मामले में यह सबसे बड़ी जीत है. Also Read - IND vs ENG- मैच हारकर कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बताया- टीम से कहां हुई चूक

भारतीय टीम के पूर्व स्पिन अमित मिश्रा बार्मी आर्मी के इस ट्वीट से खफा हैं. उन्‍होंने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "हश, ब्रिटेन की पुरानी आदत है कि वो इतिहास को अपने फायदे के लिए बदल दें." Also Read - इतनी बड़ी बढ़त के बावजूद हारा भारत, जानें टेस्‍ट क्रिकेट में कब-कब हुआ ऐसा

Haash! British and their habit of distorting history for their own advantage. https://t.co/OIfSKWctXJ

— Amit Mishra (@MishiAmit) July 5, 2022