India vs England Dream 11 Prediction IND vs ENG 5th Test Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और इंग्लैंड की टीमें 1 जुलाई से एजबेस्ट में 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में आमने-सामने होंगी. यह भारत के पिछले साल के दौरे का बचा हुआ एकमात्र टेस्ट मैच है, जब टीम इंडिया ने अपने कैंप में कोविड- 19 के कुछ मामले सामने आने के बाद इस दौरे को स्थगित कर दिया था. इस टेस्ट मैच से पहले भारत के पास मनोवैज्ञानिक बढ़त जरूर होगी क्योंकि वह 4 टेस्ट के बाद सीरीज में 2-1 से आगे था.

हालांकि दूसरी ओर इंग्लैंड का पलड़ा भी भारी दिख रहा है क्योंकि उसने हाल ही में अपने नए कप्तान बेन स्टोक्स और नए मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम की जोड़ी के साथ धमाकेदार शुरुआत की है. इंग्लैंड ने हाल ही में न्यूजीलैंड को 3 टेस्ट की सीरीज में 3-0 से धूल चटाई है और उसके ज्यादातर खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, जबकि टीम इंडिया ने मार्च के बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है. इस टेस्ट से पहले उसने 4 दिवसीय एक अभ्यास मैच जरूर खेला.

IND vs ENG- 5वां टेस्ट मैच की अहम जानकारी

मैच: भारत vs इंग्लैंड, 5वां टेस्ट मैच

तारीख और समय: शुक्रवार, 1 जुलाई, दोपहर 03:00 भारतीय समयानुसार

स्थान: एजबेस्टन, बर्मिंघम

प्रसारण: सोनी सिक्स चैनल और सोनी लिव ऐप (SonyLIV App)

भारत vs इंग्लैंड 2022 ड्रीम 11 टीम

कप्तान: जो रूट

उपकप्तान: चेतेश्वर पुजारा

विकेटकीपर: रिषभ पंत

चेतेश्वर पुजारा, जो रूट, हनुमा विहारी, जॉनी बेयरस्टो, ऋषभ पंत (WK), रविचंद्रन अश्विन, बेन स्टोक्स, जसप्रीत बुमराह, जेम्स एंडरसन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी

भारतीय टीम:

रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), श्रीकर भरत, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, हनुमा विहारी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लैंड टीम:

हैरी ब्रूक, जैक क्राउली, एलेक्स लीस, जो रूट, बेन स्टोक्स (C), क्रेग ओवरटन, जैमी ओवरटन, जॉनी बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, बेन फॉक्स (WK), ऑली पोप, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच, मैटी पॉट्स