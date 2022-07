England vs India, 5th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में जारी पांचवें टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने वो कर दिखाया, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो. बुमराह ने शनिवार को कप्तान के रूप में अपने डेब्यू टेस्ट में लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) के एक ओवर में 29 रन बनाए. ब्रॉड ने इस ओवर में पांच वाइड फेंकी थी और एक नो बॉल दिया था, जिससे एक ओवर में उन्होंने 35 रन दे दिए थे.Also Read - अगर टीम इंडिया वापसी कर सकती है तो हम भी ऐसा ही कर सकते हैं : जेम्स एंडरसन

बुमराह ने इसी के साथ वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा (Brian Lara) को पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले टेस्ट क्रिकेट में यह रिकॉर्ड ब्रायन लारा और जॉर्ज बेली के नाम दर्ज था, जिन्होंने एक ओवर में अपने बल्ले से 28 रन बनाए थे.

अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर खुद ब्रायन लारा ने जसप्रीत बुमराह को बधाई दी है. ब्रायन लारा ने ट्वीट किया, "बुमराह को टेस्ट में एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई."

Join me in congratulating the young @Jaspritbumrah93 on breaking the record of Most Runs in a Single Over in Tests. Well done!🏆#icctestchampionship #testcricket #recordbreaker pic.twitter.com/bVMrpd6p1V

— Brian Lara (@BrianLara) July 2, 2022