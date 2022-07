England vs India, 5th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में निर्णायक टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें इग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) नहीं खेल रहे हैं. कोरोना के चलते कप्तान रोहित को मुकाबले से बाहर बैठना पड़ा है, जिसके बाद जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) को टीम की कमान सौंपी गई. बुमराह इसी के साथ भारत के 36वें टेस्ट कप्तान बन गए हैं.Also Read - आखिरी बार आमने-सामने विराट कोहली और जेम्स एंडरसन!

हालांकि बुमराह कप्तान के तौर पर अपने पहले ही मैच में टॉस गंवा बैठे. बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया. ये टेस्ट मैच सीरीज के लिहाज से काफी अहम है, जिसमें टीम इंडिया ने 2-1 से लीड बना रखी है. Also Read - LIVE IND vs ENG 5th Test: भारत को पहला झटका- शुबमन गिल जेम्स एंडरसन का शिकार

England have won the toss & elected to bowl. #ENGvIND pic.twitter.com/KYG4yBEeTG

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 1, 2022