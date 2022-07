England vs India, 5th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच एजबेस्टन में पांचवां टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए. टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में रिषभ पंत (Rishabh Pant) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का अहम योगदान रहा. इन खिलाड़ियों ने शतकीय पारियां खेलने के अलावा 222 रन की साझेदारी भी की.Also Read - IND vs ENG- विराट कोहली की फॉर्म ही नहीं कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया है: Sanjay Manjrekar

इनके अलावा कप्तान जसप्रीत बुमराह ने 84वें ओवर में जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसे शायद ही कोई भूल सके. स्टुअर्ट ब्रॉड के इस ओवर में कुल 35 रन गए, जिसमें 29 रन बुमराह ने अपने खाते में किए. इसी के साथ बुमराह (नाबाद 31 रन) ने इतिहास रच दिया. Also Read - रिषभ पंत ने खेली 146 रन की पारी, Delhi Capitals ने किया 'कप्तान' को सलाम

BOOM BOOM BUMRAH IS ON FIRE WITH THE BAT 🔥🔥

3️⃣5️⃣ runs came from that Broad over 👉🏼 The most expensive over in the history of Test cricket 🤯

