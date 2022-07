India vs England, 5th Test: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) एजबेस्‍टन टेस्‍ट में एक बार फिर बल्‍ले से असर छोड़ने में विफल रहे. 40 गेंदों का सामना कर चुके विराट से फैन्‍स बड़ी पारी की उम्‍मीद कर रहे थे लेकिन बेन स्‍टोक्‍स ने उन्‍हें विकेट के पीछे फंसाकर चलता किया. विराट महज 20 रन पर आउट हुए. जिस तरह से वो विकेट के पीछे लपके गए उसे देखते हुए एक वक्‍त को तो फैन्‍स को ऐसा लगा कि मानों विराट को एक जीवनदान मिल गया है. हालांकि जो रूट ने ऐसा होने नहीं दिया.Also Read - चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा अर्धशतक, तीसरे दिन तक भारत ने हासिल की 257 रन की लीड

विराट के आउट होने का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेन स्‍टोक्‍स की गेंद विराट के बल्‍ले का भारी किनारा छूते हुए पीछे विकेटकीपर सैम बिलिंग्‍स के हाथों में गई. बिलिंग्‍स बॉल को लपकने में विफल रहे और गेंद जमीन से गिर रही थी. इसी बीच फर्स्‍ट स्लिप पर खड़े जो रूट ने गेंद को लपककर विराट को कैच पूरा किया. इस तरह विराट चार चौकों की मदद से 40 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हुए.

Ben Stokes does the trick for England with the wicket of Virat Kohli. pic.twitter.com/NH0mn1o7sB

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 3, 2022