भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्‍ले रिषभ पंत (Rishabh Pant) एजबेस्‍टन में होने वाले टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. टीम इंडिया को इस बड़े मुकाबले में पंत से बड़े प्रदर्शन की उम्‍मीद है. मैच से एक दिन पहले पंत इंग्‍लैंड में एक गरीब की मदद करते हुए नजर आए. ध्रुव नामक एक फैन ने ट्विटर पर लिखा, "मैं रिषभ पंत के साथ हुए एक किस्‍से को शेयर करन चाहता हूं. जब हमने उनसे पिक्‍चर खिंचवाने के लिए कहा तो उन्‍होंने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा. इसके बाद वो ब्रिज के नीचे बैठे एक बेघर व्‍यक्ति के पास पहुंचे और उन्‍हें खाने के लिए कुछ दिया. पंत ने उनसे पूछा कि उन्‍हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है. क्‍या शानदार व्‍यक्ति हैं वो."

Just wanted to highlight the warm gesture by @RishabhPant17 . When we asked him for a picture he told us that he’ll be back in a moment. Then he went towards a homeless man sitting under the bridge and gave him food and also asked him if he wanted anything else! What a man! pic.twitter.com/kWCrl1znzu

— Dhruv Matade (@_thepolestar) June 29, 2022