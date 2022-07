भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर अपने व्‍यवहार से मुकाबले में ऊर्जा भरने (India vs England 5th Test) के लिए जाने जाते हैं. सोमवार को इंग्‍लैंड की टीम जब लक्ष्‍य का पीछा कर रही थी त‍ब मेजबान देश के दोनों सलामी बल्‍लेबाजों ने आतिशी बल्‍लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी बना डाली. महज एक सेशन के दौरान ही दोनों ने 107 रन बोर्ड पर ठोक दिए. ऐसे में विकेट मिलने पर विराट का जश्‍न मनाना तो बनता ही है.Also Read - IND vs ENG- जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का 40 साल पुराना रिकॉर्ड, अब सबसे आगे

जी हां, किंग कोहली का एक वीडियो इस वक्‍त चर्चा में बना हुआ है जिसमें वो एलेक्‍स लीस के रनआउट पर जश्‍न मनाते दिख रहे हैं.जसप्रीत बुमराह ने चायकाल से ठीक पहले 46 रन बनाकर खेल रहे जैक क्रॉली को क्‍लीन बोल्‍ड किया. आखिरी सेशन की शुरुआत हुई और नए बल्‍लेबाज ओली पोप बिना खाता खोले ही बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे रिषभ पंत के हाथों लपके गए. बैक टू बैक दो विकेट से भारत की मैच में वापसी हुई. Also Read - IND vs ENG- बाल-बाल बचे शार्दुल ठाकुर, मैथ्यू पॉट्स के बाउंसर पर टूटा हेल्मेट, रोकना पड़ा खेल

Virat Kohli is just electrifying on the field. pic.twitter.com/bFHjw0E6IA

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 4, 2022