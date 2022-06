India vs Ireland 1st T20I Live Streaming: भारत और आयरलैंड के बीच डबलिन (Dublin) में 2 मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. शृंखला का पहला मैच 26 जून को आयोजित होगा, जिसमें टीम इंडिया की कमान हार्दिक पंड्या संभालते नजर आएंगे. इस सीरीज में भारतीय टीम हावी नजर आ सकती है. इसे टी20 विश्व कप की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है.Also Read - IND vs IRE T20I Dream 11 Prediction, 1st T20I Match: ऐसी हो सकती है ड्रीम 11, जानिए किसे चुनें कप्तान

कब और कहां खेला जाएगा India और Ireland के बीच मैच?

भारत और आयरलैंड के बीच यह मुकाबला डबलिन के द विलेज (The Village, Dublin) में रात 9:00 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे India और Ireland मैच का Live Telecast?

आप भारत और आयरलैंड के बीच इस मुकाबले का सीधा प्रसारण Sony SIX और Sony SIX HD पर होगा.

कहां देखें India vs Ireland मैच की live streaming?

भारत और आयरलैंड के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Sony Liv पर उपलब्ध रहेगी.

India और की टीमों Irelandकौन-कौन खिलाड़ी?

भारतीय टी20 टीम: हार्दिक पांड्या (कप्तान), भुवनेश्वर कुमार (उपकप्तान), ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक।

आयरलैंड की टीम: एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), मार्क अडैर, कर्टिस कैंफर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, स्टीफन डोहेनी, जोश लिटिल, एंड्रयू मैकब्राइन, बैरी मैकार्थी, कॉनर ओल्फर्ट, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर, क्रेग यंग।