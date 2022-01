Live Streaming India U19 vs Ireland U19, 15th Match, ICC U19 World Cup 2022: भारत और आयरलैंड (IND vs IRE) के बीच 19 जनवरी को अंडर-19 विश्व कप-2022 का 15वां मैच खेला जाना है. ग्रुप-बी के इस मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. एक तरफ जहां अपने पिछले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 45 रन से मात दी थी, वहीं दूसरी ओर आयरलैंड की टीम युगांडा को 39 रन से शिकस्त दे चुकी है. ऐसे में आयरलैंड के हौसले भी काफी बुलंद हैं.Also Read - Under 19 World Cup: आयरलैंड के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी टेस्ट करेगा भारत

कब और कहां खेला जाएगा India और Ireland के बीच अंडर-19 विश्व कप मैच? Also Read - ICC Under 19 World Cup 2022: कप्तान यश ढुल ने कहा- मुझे बल्लेबाजी में और सुधार करने की जरूरत

भारत और आयरलैंड के बीच यह मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम (Brian Lara Stadium, Trinidad) में शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा. Also Read - U19 World Cup 2022: कप्तान धुल के अर्धशतक, विक्की ओस्तवाल के 5-विकेट हॉल की मदद से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 45 रन से हराया

कहां देख सकेंगे India और Ireland मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर देख सकेंगे.

कहां देखें India U19 vs Ireland 19 World Cup 2022 मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India U19 और Ireland की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India Full Squads: यश ढुल (कप्तान), दिनेश बाना (विकेटकीपर), हरनूर सिंह, अंगक्रिश रघुवंशी, शेख रशीद, आराध्या यादव, निशांत सिंधु, कौशल तांबे, रवि कुमार, सिद्धार्थ यादव, राजवर्धन हैंगरगेकर, मानव पारेख, अनीश्वर गौतम, राज बावा, वासु वत्स , विक्की ओस्तवाल, गर्व सांगवान.

Ireland Full Squads: लियाम डोहर्टी, डेविड विंसेंट, जैक डिक्सन, जोशुआ कॉक्स (विकेटकीपर), टिम टेक्टर (कप्तान), फिलिप्स ले रॉक्स, स्कॉट मैकबेथ, नाथन मैकगायर, मैथ्यू हम्फ्रीज, जेमी फोर्ब्स, मुजमिल शेरजाद, डायरमुइद बर्क, डैनियल फोर्किन, ल्यूक व्हेलन, रूबेन विल्सन.