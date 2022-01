ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs Ireland U19, 15th Match, Group B: भारत ने अंडर-19 विश्व कप के 15वें मैच में आयरलैंड को 174 रन से रौंदकर सुपर लीग स्टेज में अपनी जगह बना ली है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 307 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में विपक्षी टीम महज 133 रन पर ढेर हो गई. अब भारत ने ग्रुप-बी का अपना तीसरा मैच 22 जनवरी को युगांडा के खिलाफ खेलना है, जिसके बाद अगला दौर शुरू होगा.Also Read - IND vs WI: वेस्टइंडीज के भारत दौरे में होगा बड़ा बदलाव, क्रिकेट फैंस मायूस!

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को अंग क्रृष रघुवंशी और हरनूर सिंह ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 164 रन जोड़े. रघुवंशी 79 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हरनूर ने 88 रन की पारी खेली. Also Read - ICC Under 19 World Cup 2022: मुश्किल में फंसी टीम इंडिया, कप्तान Yash Dhull समेत 5 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव

राज बावा ने कप्तान निशांत संधू के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. बावा ने 42 रन की पारी खेली, जबकि संधू 36 रन बनाकर आउट हुए. विपक्षी टीम की ओर से मुजमिल शेरजाद ने सर्वाधिक 3 शिकार किए. Also Read - तीनों फॉर्मेट में आसानी से ढलने की क्षमता जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन गेंदबाज बनाती है: एलेन डोनाल्ड

Opening batter Harnoor Singh is named Player of the Match for his stroke-filled 88 off 101 balls that included 12 boundaries.👌🏾

Scorecard➡️https://t.co/kjYKxF5gAA #BoysInBlue | #U19CWC pic.twitter.com/O0DPPPWi2J

— BCCI (@BCCI) January 19, 2022