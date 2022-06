सलामी बल्‍लेबाज शुबमन गिल ने रविवार को वार्मअप मैच में लीसेस्‍टरशायर की तरफ से खेलते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा. उन्‍होंने आठ चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 77 गेंदों पर 62 रन की अहम पारी खेली. रविचंद्रन अश्विन ने उन्‍हें बोल्‍ड कर पवेलियन का रास्‍ता दिखाया. इस मैच के दौरान का एक वीडियो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है जिसमें गिल मोहम्‍मद सिराज की गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्‍का लगाते हुए नजर आ रहे हैं. खासबात यह है कि एक गेंद पहले सिराज ने गिल को चोटिल कर दिया था.Also Read - IND vs ENG- आखिरी टेस्ट से पहले भारत को ढूंढने होंगे इन 5 सवालों के जवाब

| .

After being struck on the forearm the ball before by a sharp Siraj delivery, @ShubmanGill responds by sending one into the stands.

LEI 26/0

#IndiaTourMatch | #LEIvIND | #TeamIndia pic.twitter.com/2BLmijXRrm

— Leicestershire Foxes (@leicsccc) June 26, 2022