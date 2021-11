India vs Namibia Live: भारतीय टीम आज टी20 विश्‍व कप 2021 के अपने आखिरी मैच में नामीबिया के खिलाफ खेलने जा रही है. विराट कोहली (Virat Kohli) का टी20 क्रिकेट में कप्‍तान के तौर पर ये आखिरी मुकाबला है. ऐसे में भारतीय टीम जीत के साथ टूर्नामेंट का अंत करना चाहेगी. हालांकि पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) का मानना है कि विराट के स्‍थान पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को इस मैच में कप्‍तान की भूमिका निभानी चाहिए.Also Read - LIVE SCORE, IND vs NAM, T20 World Cup 2021: यहां देखें इंग्लैंड vs नामिबिया मैच का लाइव स्कोर

विराट के बाद टी20 क्रिकेट में भारत का कप्‍तान कौन होगा इसे लेकर अबतक बीसीसीआई ने कोई फैसला नहीं लिया है. माना जा रहा है कि चयनकर्ता रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को ही भारतीय टीम का नया कप्‍तान नियुक्‍त करने जा रहे हैं. इस जिम्‍मेदारी के लिए मौजूदा वक्‍त में टीम में उनका कोई विकल्‍प भी नजर नहीं आता है. रोहित की कप्‍तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल खिताब पर कब्‍जा किया है. केएल राहुल का नाम भी टी20 में कप्‍तान के तौर पर चर्चा में है. हालांकि उन्‍हें नेतृत्‍व की भूमिका में अपने प्रभाव को आईपीएल में दिखाना होगा.

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कहा, "भारत के टी20 क्रिकेट में फ्यूचर को देखते हुए उन्‍हें नामीबिया के खिलाफ अपने आखिरी मैच में सीधे तार पर रोहित शर्मा को लीडरशिप की भूमिका दे देनी चाहिए. रोहित शर्मा शायद दस मैच में आराम नहीं करेंगे और कप्‍तान के तौर पर खेलेंगे."

17 नवंबर से भारत को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है. तमाम बड़े क्रिकेटर्स के इस सीरीज से आराम लेनी की चर्चा को देखते हुए अभी तय नहीं है कि केन विलियमसन की टीम के खिलाफ भारत की तरफ से कौन कप्‍तानी करेगा.