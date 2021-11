India vs New Zealand, 1st Test: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) फ्लॉप साबित हुए. चेतेश्वर पुजारा पहली पारी में 22 रन बनाकर आउट हुए, जबकी दूसरी इनिंग में वह 26 रन ही बना सके. इसी के साथ चेतेश्वर पुजारा के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया. चेतेश्वर पुजारा नंबर तीन पर बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा पारी खेलने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. चेतेश्वर पुजारा ने 2019 से लेकर अब तक 39 इनिंग खेली है, जिसमें उनके बल्ले से कोई सेंचुरी नहीं निकली.Also Read - IND vs NZ Test: Kyle Jamieson ने तोड़ शेन बॉन्‍ड का रिकॉर्ड, महज इतने मैच में झटके 50 विकेट

इस मामले में चेतेश्वर पुजार ने पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर (Ajit Wadekar) की बराबरी कर ली, जिन्होंने इसी नंबर पर बैटिंग करते हुए 1968 से लेकर 1974 तक लगातार 39 इनिंग में शतक नहीं जड़ा था. Also Read - LIVE SCORE, IND vs NZ, 1st Test Day 4: श्रेयस अय्यर के अर्धशतक की बदौलत भारत का स्कोर 150 के पार

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर 345 रन बनाए. अय्यर (105) के अलावा रविंद्र जडेजा ने 50, जबकि शुभमन गिल ने 52 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी को सर्वाधिक 5 सफलता हाथ लगी. इसके जवाब में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम और विल यंग ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 151 रन की साझेदारी हुई. यंग 15 चौकों की मदद से 89 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - IND vs NZ TEST: KS Bharat ने अपनी विकेटकीपिंग से किया इम्प्रेस, दूसरे टेस्ट में साहा को चुनौती

इसके जवाब में न्यूजीलैंड 142.3 ओर में 296 रन से आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके साथ भारत ने पहला पारी के आधार पर 49 रन की लीड हासिल कर ली. टॉम लैथम और विल यंग ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई. सलामी जोड़ी ने 151 रन जोड़े. यंग 15 चौकों की मदद से 89 रन बनाकर पवेलियन लौटे, टॉम लैथम ने 10 चौकों की मदद से 95 रन बनाए. भारत की तरफ से अक्षर पटेल ने 5, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 3 शिकार किए. उनके अलावा उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.