India vs New Zealand, 1st Test: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज होने वाले आखिरी टी20 मुकाबले के बाद टेस्‍ट सीरीज की शुरुआत होगी. वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज का पहला मुकाबला 25 नवंबर को खेला जाएगा. पहले मैच में अजिंक्‍य रहाणे कप्‍तानी करेंगे. टेस्‍ट सीरीज से पहले कीवी टीम के स्‍टार बल्‍लेबाज रॉस टेलर का मानना है कि भारत को भारत में हराना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है. यहां रविचंद्रन अश्विन ने निपटना उनके लिए डेढ़ी खीर साबित होगा.Also Read - IND vs NZ T20: रोहित के पास आज वो‍ कीर्तिमान बनाने का मौका जो धोनी-विराट भी नहीं कर पाए

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट मैंच से रेगुलर कप्‍तान विराट कोहली टीम में वापसी करेंगे. रॉस टेलर ने कहा, ‘‘निश्चित रूप से यह चुनौती होगी, पर इसके लिये तैयार हूं. मुझे लगता है कि भारत से उसकी सरजमीं पर खेलना या ऑस्‍ट्रेलिया से विदेशों में खेलने से ज्यादा मुश्किल चुनौती और कोई नहीं है. इस समय शायद टेस्ट क्रिकेट में ये दो सबसे बड़ी चुनौतिया हैं. ’’ Also Read - IND vs NZ 3rd T20I Probable 11: आज रोहित शर्मा कर सकते हैं कुछ बदलाव, ऐसा होगा भारत का प्‍लेइंग-11 !

India vs New Zealand, 1st Test: रॉस टेलर ने रविवार को कहा, ‘‘लेकिन बतौर टीम हम इसके लिये तैयार हैं और हम जानते हैं कि हम ‘अंडरडॉग’ (छुपेरूस्तम) हैं लेकिन हम अच्छा प्रदर्शन करने के लिये तैयार हैं. जब भी आप भारत से उसकी सरजमीं पर खेलते हो तो आप हमेशा ही ‘अंडरडॉग’ होते हो, भले ही दुनिया की नंबर एक टीम हो या नहीं हो. ’’ Also Read - अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे बेहतर शुरुआत नहीं कर सकता था: हर्षल पटेल

अनुभवी बल्लेबाज टेलर ने कहा कि अश्विन और अक्षर पटेल की भारतीय स्पिन जोड़ी से निपटना ही न्यूजीलैंड के लिये टेस्ट श्रृंखला में अहम चीज होगी.

जब उनसे पूछा गया कि अश्विन की गेंदबाजी से निपटने के लिये उनके पास क्या योजना है तो उन्होंने ‘वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस’ में कहा, ‘‘मैं यहां अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहता. मैं नहीं जानता कि भारत किन खिलाड़ियों को उतारने का फैसला करता है, अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी भूमिका निभायी थी. ’’

उन्होंने कहा, ‘‘वे तीन स्पिनर उतारेंगे या दो स्पिनर, निश्चित रूप से अश्विन इनमें से एक होंगे. वे काफी अच्छे गेंदबाज हैं, विशेषकर इन परिस्थितियों में, और श्रृंखला कैसे जायेगी, इसमें हम उन्हें किस तरह खेलते हैं, यह अहम भूमिका अदा करेगा. ’’

उन्होंने साथ ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण से भी सतर्क रहने की सलाह दी.

टेलर ने कहा, ‘‘नयी गेंद ओर रिवर्स स्विंग के साथ तेज गेंदबाजी हमेशा अहम होती है. लेकिन यहां स्पिन अकसर बड़ी भूमिका निभाती है इसलिये अगर हम यह मानेंगे कि केवल स्पिन ही अहम होगी तो हम अनाड़ी हो सकते हैं.’’