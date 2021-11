India vs New Zealand 1st Test: भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में (Green Park Stadium, Kanpur) में 345 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की ओर से पहली पारी में श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने सर्वाधिक रन बनाए. अय्यर 15 बाउंड्री की मदद से 105 रन बनाकर आउट हुए. श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ा, जिसके साथ वह ऐसा करने वाले 16वें भारतीय खिलाड़ी रहे.Also Read - IND vs NZ: टीम में वापसी को तैयार Virat Kohli, दूसरे टेस्ट से पहले Viral हुई तस्वीरें

अय्यर से पहले डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ने वाले भारतीयों में शिखर धवन (187), रोहित शर्मा (177), गुंडप्पा विश्वनाथ (137), पृथ्वी शॉ (134), सौरव गांगुली (131), सुरेंद्र अमरनाथ (124), सुरेश रैना (120), लाला अमरनाथ (118), अब्बास अली बेग (112), दीपक शोधन (110), मोहम्मद अजहरुद्दीन (110), हनुमंत सिंह (105), वीरेंद्र सहवाग (105), प्रवीण आमरे (103) और कृपाल सिंह (100 नाबाद) यह कारनामा कर चुके थे.

इस पारी के साथ श्रेयस अय्यर ने गुंडप्पा विश्वनाथ (Gundappa Viswanath) के 52 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. विश्वनाथ ने साल 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानपुर में ही डेब्यू करते हुए शतक जड़ा था. अय्यर ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने.

यह अय्यर के लिए एक बहुत ही घटनापूर्ण वर्ष रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आईपीएल के एक हिस्से से चूक गए थे और मार्च में पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ पहले एकदिवसीय मैच के दौरान कंधे में चोट के कारण रॉयल लंदन वनडे कप से बाहर हो गए थे. उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में आईपीएल 2021 के दूसरे भाग के दौरान प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की और पुरुषों के टी 20 विश्व कप के लिए भारत की टीम में जगह बनाई.

बता दें कि मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 111.1 ओवर में 345 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की ओर से अय्यर के अलावा शुभमन गिल ने 52, जबकि रविंद्र जडेजा ने 50 रन की पारी खेली. न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. उनके अलावा काइल जैमिसन ने 3, जबकि एजाज पटेल ने 2 विकेट अपने नाम किए.