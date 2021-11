India vs New Zealand Test, 1st Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium, Kanpur) में पहला टेस्ट मैच जारी है. भारत को पहली पारी में 345 के स्कोर पर समेटने के बाद सलामी बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड को शानदार शुरुआत दिलाई. टॉम लैथम (Tom Latham) और विल यंग (Will Young) ने पहले विकेट के लिए 151 रन जुटाए. विल यंग ने 15 चौकों की मदद से 89 रन बनाए. उनके अलावा टॉम लैथम ने 10 चौकों की मदद से 95 रन की पारी खेली. लैथम महज 5 रन से शतक चूक गए. उन्हें श्रीकर भरत (Srikar Bharat) ने स्टंप आउट किया.Also Read - टी20 विश्व कप 2021 से पहले विराट कोहली और रवि शास्त्री के बीच आ गई थी दरार: इंजमाम-उल-हक

इसी के साथ टॉम लैथम 90 या उससे रन बनाकर शतक चूकने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं. उनके पहले जॉन राइट (John Wright) इंग्लैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में 99 के स्कोर पर स्टंप आउट हुए थे.

स्टंप्स आउट के साथ नर्वस नाइंटीज का शिकार होने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज (टेस्ट):

99 जॉन राइट बनाम इंग्लैंड, क्राइस्टचर्च 1991/92

95 टॉम लैथम बनाम भारत, कानपुर 2021/22

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत 345 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया की ओर से श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए. उनके अलावा शुभमन गिल ने 52, जबकि रविंद्र जडेजा ने 50 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी ने 5, जबकि काइल जैमीसन ने 3 विकेट अपने नाम किए, जबकि एजाज पटेल को 2 विकेट हाथ लगे.