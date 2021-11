India vs New Zealand 1st Test: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में (Green Park Stadium, Kanpur) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके दूसरी दिन भारतीय टीम 345 रन पर सिमट गई. भारत की पारी में कुल 4 छक्के लगे, जिसमें एक सिक्स उमेश यादव (Umesh Yadav) के बल्ले से निकला. निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आकर इस खिलाड़ी ने नाबाद 10 रन की पारी खेली.Also Read - India vs New Zealand, 1st Test: भारत के शानदार स्पिन अटैक के खिलाफ टी तक न्यूजीलैंड 72-0

उमेश यादव ने 110.5 ओवर में काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा. 10वें नंबर के लिए बल्लेबाजी करने उतरे उमेश यादव ने क्रीज पर खड़े-खड़े आसानी से गगनचुंबी छक्का लगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन शुक्रवार को पहली पारी में 345 रन बनाए. अपने पहले टेस्ट में शतक जमाने वाले श्रेयस अय्यर ने 105 रन बनाए. भारतीय टीम दूसरे सत्र में छह रन ही जोड़ सकी, जबकि लंच तक स्कोर आठ विकेट पर 339 रन था. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. उनके अलावा काइल जैमिसन ने 3, जबकि एजाज पटेल ने 2 विकेट अपने नाम किए.

बता दें कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ने 22 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे 7 में जीत, जबकि 3 में हारर मिली. 12 मैच ड्रॉ रहे. टीम इंडिया को आखिरी बार साल 1983 में वेस्टइंडीज के हाथों इस स्टेडियम में हार झेलनी पड़ी थी. भारत यहां जीत की हैट्रिक लगा चुका है. उसने साल 2008 में साउथ अफ्रीका, 2009 में श्रीलंका, जबकि साल 2016 में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी.