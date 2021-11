India vs New Zealand, 1st Test: भारत-कानपुर के बीच पहले टेस्ट मैच के दौरान एक शख्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मैच के दौरान कुछ चबाते हुए शोभित पांडेय (Shobhit Pandey) नाम का यह शख्स फोन पर किसी से बात कर रहा था. साथ में एक लड़की भी बैठी थी. जब कैमरा इनकी ओर गया, तो शोभित ने हाथ हिलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मौका उनकी जिंदगी का सबसे यादगार पल बन जाएगा.Also Read - IND vs NZ Test: श्रेयस अय्यर बने डेब्‍यू टेस्‍ट में शतक के बाद अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय

कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर कई मीम्स शेयर होने लगे. इनमें शोभित की तस्वीर मुख्य आकर्षण का केंद्र रही. लोगों ने इन मीम्स के साथ शोभित को जमकर ट्रोल भी किया. लोगों ने शोभित को 'गुटखा मैन' का नाम दे दिया. मीम्स पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, जिससे शोभित काफी परेशान हुए.

आखिरकार शोभित पांडेय खुद सामने आए और बताया कि स्टेडियम में साथ बैठी लड़की उनकी बहन थी. इसके साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मैच के दौरान गुटखा नहीं, बल्कि सुपारी चबा रहे थे. शोभित ने खुद को पेशे से बिजनेसमैन बताया और बहन पर आपत्तिजनक कमेंट करने वालों को जमकर लताड़ा.

शोभित ने एएनआई से बातचीत में कहा, “मैं गुटखा नहीं, बल्कि सुपारी चबा रहा था. मैं अपने दोस्त के साथ कॉल पर था, जो स्टेडियम में एक अलग स्टैंड में मैच देख रहा था. लगभग 10 सेकेंड का एक कॉल था और यह वायरल हो गया. मैं जिस दोस्त से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया मेरा वीडियो वायरल हो गया है, जो आग की तरह फैल गया.”

शोभित ने आगे कहा, “मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए मैं डरा हुआ या शर्मिंदा नहीं हूं. मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कुछ लोग मेरी बहन के बारे में भद्दे कमेंट कर रहे हैं. दूसरी तरफ मुझे कई फोन आ रहे हैं और पूरे मामले पर पूछा जा रहा है. मैं इससे काफी परेशानी हो गया हूं.”