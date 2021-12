India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें एजाज पटेल (Ajaz Patel) की गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम पहली पारी में 325 रन पर सिमट गई. एजाज पटेल ने भारतीय पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. इसी के साथ एजाज ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बने. उनसे पहले जिम लेकर (Jim Laker) और अनिल कुंबले (Anil Kumble) टेस्ट पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: Ajaz Patel ने झटके भारतीय पारी के सभी 10 विकेट, इतिहास रचने वाले तीसरे गेंदबाज

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने 80 रन जुटाए. गिल 44 के स्कोर पर आउट हुए. इसी योग पर भारत ने चेतेश्वर पुजारा (0) और कप्तान विराट कोहली (0) का विकेट भी गंवा दिया.

भारत 80 के स्कोर पर 3 विकेट खो चुका था. यहां से मयंक अग्रवाल ने श्रेयस अय्यर के साथ चौथे विकेट के लिए 80 रन जोड़कर टीम को संकट से निकाला. अय्यर ने भारतीय पारी में 18 रन का योगदान दिया.

अय्यर के आउट होने के बाद रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी के लिए उतरे और मयंक अग्रावल के साथ पांचवे विकेट के लिए 64 रन जोड़े. साहा (27) मुकाबले के दूसरे दिन पवेलियन लौटे, जिसकी अगली ही बॉल पर रविचंद्रन अश्विन (0) भी चलते बने.

भारतीय पारी के 110वें ओवर की दूसरी बॉल पर जयंत यादव अपना कैच रचिन रविंद्र को थमा बैठे. अब यहां से एजाज विश्व रिकॉर्ड की बराबरी से सिर्फ एक कदम दूर थे. पांचवीं गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनकी बॉल पर ऊंचा शॉट खेला और एक बार फिर रचिन ने कैच लपक लिया. इसी के साथ एजाज ने अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करवाया.