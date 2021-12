India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में जब दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के पास महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को पछाड़ने का शानदार मौका होगा. अजिंक्य रहाणे भले ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन टेस्ट में वह दिग्गज कप्तानों में शुमार धोनी को पीछे छोड़ने के बेहद करीब हैं. अजिंक्य रहाणे अब तक 4795 रन बना चुके हैं, जबकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने टेस्ट करियर में 4876 रन बनाए. अगर रहाणे इस मैच में कुल 82 रन बना लेते हैं, तो वह धोनी को पीछे छोड़ देंगे.Also Read - न्‍याय की बात करें तो विराट के लिए रहाणे को ही बनानी होगी जगह, आकाश चापड़ा ने बताई अपनी प्‍लेइंग-XI

धोनी का टेस्ट फॉर्मेट में प्रदर्शन: महेंद्र सिंह धोनी ने 90 टेस्ट की 144 पारियों में 16 बार नाबाद रहते हुए 38.09 की औसत से 4876 रन बनाए हैं. उन्होंने 1 दोहरा शतक, 6 शतक और 33 अर्धशतक जड़े हैं. इस दौरान धोनी के बल्ले से 78 छक्के और 544 चौके निकले हैं.

अजिंक्य रहाणे का टेस्ट में प्रदर्शन: अजिंक्य रहाणे ने 79 टेस्ट की 134 पारियों में 12 बार नाबाद रहते हुए 39.30 की औसत से रन बनाए हैं. रहाणे टेस्ट फॉर्मेट में 12 शतक और 24 अर्धशतक जड़ चुके हैं. उन्होंने टेस्ट में 32 छक्के और 539 चौके जड़े हैं.

खराब फॉर्म से जूझ रहे रहाणे: अजिंक्य रहाणे के दिसंबर 2020 में आखिरी टेस्ट शतक जड़ा था. न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में रहाणे पहली पारी में 63 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 35, जबकि दूसरी इनिंग में 15 बॉल में 1 चौके की मदद से 4 रन बनाकर आउट हुए थे.

खराब फॉर्म के बावजूद अजिंक्य रहाणे दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में नजर आ सकते हैं. अंतिम एकादश में कप्तान विराट कोहली की वापसी से मयंक अग्रवाल का बाहर होना लगभग तय है, क्योंकि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे सहित सहयोगी स्टाफ ने अजिंक्य रहाणे का समर्थन किया है.