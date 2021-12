India vs New Zealand, 2nd Test Day 1: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) की शतकीय पारी के दम टीम इंडिया ने अपनी पकड़ कमजोर नहीं होनी दी. टीम इंडिया ने दिन की समाप्ति तक 4 विकेट गंवाकर 221 रन बना लिए हैं.Also Read - IND vs NZ- आउट नहीं थे Virat Kohli, DRS के बावजूद अंपायर के गलत निर्णय पर भड़के एक्सपर्ट्स

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 80 रन जोड़े. गिल 8 बाउंड्री की 44 रन बनाकर आउट हुए. भारत ने इसी स्कोर पर चेतेश्वर पुजारा (0) और कप्तान विराट कोहली (0) का विकेट भी गंवा दिया. हालांकि विराट कोहली को आउट देने का फैसला काफी विवाद भी खड़ा कर गया. Also Read - मुंबई टेस्ट में शून्य पर आउट होते ही विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

यहां से मयंक अग्रवाल ने रिद्धिमान साहा के साथ 61 रन की अटूट साझेदारी करते हुए भारत को संकट से निकाल दिया. दिन की समाप्ति तक मयंक ने 14 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बना चुके थे, जबकि साहा ने 4 बाउंड्री की मदद से 25 रन जुटा लिए हैं. विपक्षी टीम की ओर से सभी चार विकेट एजाज पटेल के खाते में गए हैं. Also Read - IND vs NZ: DRS पर भी अंपयार के गलत निर्णय का शिकार हुए Virat Kohli, देखें Video

Stumps in Mumbai 🏏 Mayank Agarwal and Wriddhiman Saha’s unbeaten 61-run stand has taken India past the 220-run mark.#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/EdvFj8QtKD pic.twitter.com/h20r8JRaPM — ICC (@ICC) December 3, 2021

बता दें कि कप्तान विराट कोहली पहले टेस्ट से बाहर रहने के बाद टीम में लौटे हैं. भारतीय टीम से उपकप्तान अजिंक्य रहाणे, तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और हरफनमौला रविंद्र जडेजा चोट के कारण बाहर हैं. मोहम्मद सिराज और जयंत यादव को प्लेइंग इलेवन में रखा गया है.

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन भी कोहनी की चोट के कारण नहीं खेल रहे हैं. कीवी टीम की कमान टॉम लैथम के हाथों में है. न्यूजीलैंड टीम में विलियम्सन की जगह डेरिल मिचेल ने ली है.

गौरतलब है कि पहले टेस्ट में खराब बल्लेबाजी के बाद मयंक अग्रवाल का प्लेइंग इलेवन से बाहर होना लगभग तय नजर आ रहा था, लेकिन अजिंक्य रहाणे की चोट ने मयंक अग्रवाल को ‘गोल्डन चांस’ दे दिया है.