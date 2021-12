India vs New Zealand, 2nd Test Day 2: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है. टीम इंडिया ने अपनी मुकाबले के दूसरे दिन अपनी दूसरी पारी में 69 रन बना लिए हैं, जिसके साथ उसके पास 332 रन की लीड है.Also Read - IND vs NZ: पारी में 10 विकेट लेने वाले Ajaz Patel की Anil Kumble ने की तारीफ, देखें- बाकी पूर्व दिग्गजों ने भी कही यह बात

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 325 रन पर सिमट गई. पहली पारी में भारत के सभी 10 विकेट एजाज पटेल ने अपने नाम किए. इसी के साथ एजाज टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी विकेट झटकने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: पहली बार साल 1956 में रचा गया था इतिहास, ये खिलाड़ी ले चुके पारी के सभी 10 विकेट

भारत को मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 80 रन जुटाए. गिल 44 के स्कोर पर आउट हुए, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा (0) और विराट कोहली (0) खाता भी नहीं खोल सके. Also Read - India vs New Zealand, 2nd Test: मुंबई टेस्ट 62 रन पर ऑलआउट हुई न्यूजीलैंड टीम ने दर्ज किया शर्मनाक रिकॉर्ड

मयंक अग्रवाल ने मोर्चा संभालते हुए श्रेयस अय्यर (18) के साथ चौथे विकेट के लिए 80, जबकि रिद्धिमान साहा (27) के साथ पांचवें विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी की. मयंक अग्रवाल ने 17 चौकों और 4 छक्कों के साथ 150 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 52 रन टीम के खाते में जोड़े.

इसके जवाब में न्यीजीलैंड 28.1 ओवर में महज 62 रन पर ऑलआउट हो गई. यहां से टीम इंडिया के पास 263 रन की लीड रह गई. न्यूजीलैंड की ओर से कप्तान टॉम लैथम ने 10, जबकि काइल जैमीसन ने 17 रन की पारी खेली. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने 4, जबकि मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा अक्षर पटेल को 2, जबकि जयंत यादव को 1 सफलता हाथ लगी.

Mayank Agarwal and Cheteshwar Pujara take India to stumps at 69/0, with a lead of 332.#WTC23 | #INDvNZ | https://t.co/EdvFj8yST5 pic.twitter.com/25MFyQOEwL

— ICC (@ICC) December 4, 2021