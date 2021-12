India vs New Zealand, 2nd Test: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 3 दिसंबर से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, जो सीरीज का अहम मुकाबला साबित होगा. शृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था, जिसके बाद फैंस की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेले जाने वाले मैच पर है, लेकिन एक बुरी खबर सामने आ रही है. मुंबई टेस्ट के पहले दिन बारिश का साया नजर आ रहा है. यहां 1 दिसंबर को बारिश के चलते अभ्यास सत्र रद्द करना पड़ा है. अगले दो दिन भी मैदान पर बादल छाए रह सकते हैं. भारत और न्यूजीलैंड की टीमें कानपुर से मंगलवार की शाम यहां दूसरे टेस्ट के लिए पहुंची हैं.Also Read - RSA A vs IND A: भारतीय गेंदबाजों ने कसा शिकंजा, परेशानी में साउथ अफ्रीका

वानखेड़े स्टेडियम की पिच कवर कर दी गई है क्योंकि यहां बुधवार सुबह ही से बारिश हो रही है. बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘टीम इंडिया का अभ्यास सत्र बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है.’’ Also Read - भारत की GDP की ग्रोथ रेट 2021-22 में डबल डिजिट में रहने की उम्मीदः मुख्य आर्थिक सलाहकार

मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसाम: मुकाबले के पहले दिन बारिश की आशंका है, जबकि अगले दो दिन धूप के साथ बादल भी छाए रहेंगे. मैच के चौथे और पांचवें दिन शानदार धूप खिली रह सकती है. Also Read - World Test Championship 2021-23 Points Table: तीसरे स्‍थान पर खिसका भारत, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

बता दें कि भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट में टीम इंडिया जीत से महज 1 विकेट दूर रह गई थी. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 345 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 296 रन पर सिमट गई. यहां से भारत के पास पहली पारी के आधार पर 49 रन की लीड थी.

टीम इंडिया ने दूसरी पारी 234/7 के स्कोर पर घोषित की. न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का टारगेट दिया गया, जिसका पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने मैच के अंतिम दिन किसी तरह से अपना आखिरी विकेट बचाकर मैच को ड्रॉ करवा दिया.

भारत की दोनों पारियों में श्रेयस अय्यर का बल्ला चला. अय्यर ने पहली पारी में 105 रन, जबकि अगली पारी में 65 रन बनाए. श्रेयस अय्यर का यह डेब्यू टेस्ट मैच था, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार चमक बिखेरी.