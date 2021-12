India vs New Zealand, 2nd Test: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 3 दिसंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में आमने-सामने होंगी. दोनों देशों के बीच यहां दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, जो निर्णायक साबित होगा. सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था. ऐसे में दोनों टीमें इस मैदान पर जीत के इरादे से उतरेंगी. विराट कोहली (Virat Kohli) की मौजूदगी भारतीय टीम को मजबूती दे सकती है.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: कप्तान Virat Kohli करेंगे वापसी, आखिर किसे किया जाएगा दूसरे टेस्ट से ड्रॉप?

India vs New Zealand, Head to Head Record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 61 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 टेस्ट जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. 27 मुकाबले ड्रॉ रहे. भारत ने साल 1975 में वानखेड़े स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच खेला था. यहां टीम इंडिया ने अब तक 25 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उसे 11 में जीत, जबकि 7 में हार का सामना करना पड़ा. 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. वहीं न्यूजीलैंड ने यहां खेले 2 टेस्ट मैच में से एक में एक जीता, जबकि एक हारा है.

मुंबई में बारिश दूसरे टेस्ट मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. यहां बुधवार को बारिश के चलते ट्रेनिंग सेशन रद्द करना पड़ा है, जिसके बाद गुरुवार का दिन भी बारिश की भेंट चढ़ने की आशंका है. मौसम विभाग के मुताबिक यहां मुकाबले के पहले दिन भी बारिश हो सकती है.

बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट का अंतिम दिन बेहद रोमांचक रहा था. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर की शतकीय पारी के दम 345 रन बनाए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड महज 296 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम इंडिया के पास पहली पारी के आधार पर 49 रन की लीड शेष रह गई.

भारत ने अपनी दूसरी पारी 234/7 के स्कोर पर घोषित की. इसी के साथ न्यूजीलैंड को जीत के लिए 284 रन का टारगेट मिला. मेहमान टीम ने पांचवें दिन की समाप्ति तक 165 रन बनाए और यह टीम अपना अंतिम विकेट बचाने में कामयाब रही.