India vs New Zealand, 2nd Test: भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एजाज पटेल ने तहलका मचा दिया. एजाज ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी के दौरान सभी 10 विकेट अपने नाम किए. इसी के साथ एजाज पटेल (Ajaz Patel) टेस्ट क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. उनसे पहले जिम लेकर (Jim Laker) और अनिल कुंबले (Anil Kumble) टेस्ट पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम कर चुके थे.Also Read - भारत के खिलाफ दस विकेट लेने के बाद कुंबले से बोले एजाज पटेल: मुझे पता है, अब से उम्मीदें बढ़ेंगी

मुकाबले के दूसरे दिन जब एजाज पटेल इतिहास दोहराने के करीब थे, कुछ भारतीय फैंस जिम लेकर और अनिल कुंबले का रिकॉर्ड बचाने के लिए इनिंग को डिक्लेयर करने की मांग कर रहे थे. यह फैंस लगातार चिल्ला रहे थे- “डिक्लेयर कर, डिक्लेयर कर, डिक्लेयर कर…” Also Read - IND vs NZ, 2nd Test Match Day 3 LIVE SCORE: भारत का दूसरा विकेट गिरा, चेतेश्वर पुजारा बने एजाज पटेल का शिकार

Declare kar declare kar declare kar! @imVkohli nobody wants to watch Ajaz Patel to take 10 wicket haul! pic.twitter.com/SiCIHJ2OTs

— Shrutika Gaekwad (@Shrutika_45_) December 4, 2021