India vs New Zealand, 2nd Test: न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने भारत के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में ऐतिहासिक गेंदबाजी की. एजाज पटेल ने टीम इंडिया की पहली पारी के सभी 10 विकेट अपने नाम किए. इसी के साथ एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट में ऐसा करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए. मुंबई में जन्मे एजाज ने 47.5 ओवर में 119 रन देकर 10 विकेट लिए.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test Day 2: भारतीय गेंदबाजों ने फीकी कर दी Ajaz Patel की खुशी, मुकाबले में टीम इंडिया ने बनाई मजबूत पकड़

एजाज पटेल जब 10 विकेट चटकाकर वापस लौटे, तो स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक खड़े होकर उनके लिए तालियां बजा रहे थे. खुद भारतीय खिलाड़ी एजाज पटेल की सराहना करते नजर आ रहे थे. ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली कीवी खिलाड़ी एजाज पटेल के पास पहुंचे और हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी. Also Read - IND vs NZ: पारी में 10 विकेट लेने वाले Ajaz Patel की Anil Kumble ने की तारीफ, देखें- बाकी पूर्व दिग्गजों ने भी कही यह बात

विराट कोहली ने ऐसा करके ना सिर्फ फैंस, बल्कि न्यूजीलैंड टीम के खिलाड़ियों का भी दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह एजाज पटेल के साथ नजर आ रहे हैं. Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: पहली बार साल 1956 में रचा गया था इतिहास, ये खिलाड़ी ले चुके पारी के सभी 10 विकेट

Virat Kohli, Rahul Dravid, Mohammed Siraj went and congratulated Ajaz Patel after the end of Day 2. pic.twitter.com/ACysd8ES2x

— Johns. (@CricCrazyJohns) December 4, 2021