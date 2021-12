India vs New Zealand, 2nd Test: भारत-न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच खेला जाना है. दो मुकाबलों की इस शृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था. ऐसे में अब यह मुकाबला निर्णायक बन चुका है. वानखेड़े स्टेडियम में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जो शायद ही कभी पहले देखा गया हो. इस मैच के लिए दो महिला स्कोरर नियुक्त की गई हैं. मुंबई क्रिकेट संघ (MCA) के एक वरिष्ठ स्कोरर के मुताबिक शायद यह पहला अवसर होगा, जबकि एक टेस्ट मैच के लिए दो महिला स्कोरर रखी गई हैं.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: केन विलियमसन मुंबई टेस्ट से बाहर, टॉम लेथम करेंगे कप्तानी

45 वर्षीय क्षमा साने (Kshama Sane) 11 साल से सीनियर और जूनियर स्तर पर कई मैचों की स्कोरिंग कर चुकी हैं. वह एमसीए की प्रमुख स्कोरर में शुमार हैं. क्षमा ने 2010 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) की स्कोरर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और तब से वह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) और रणजी ट्रॉफी मैचों में स्कोरिंग कर रही हैं.

साल 2006 में एमसीए के स्कोरर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली क्षमा खुद 1990 के दशक में मुंबई के लिए अंडर-15 वर्ग में खेल चुकी हैं. उन्होंने 1996 में अंपायर के कोर्स के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, लेकिन इसे पेशेवर तौर पर नहीं अपनाया.

क्षमा साने बताती हैं, ‘‘मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं. मेरी मां ने मुझे 11 साल की उम्र में ही क्रिकेट में डाल दिया था. मेरी मां महाराष्ट्र सरकार में कार्यरत थीं और पिता संगीतकार थे जो ड्रम बजाते थे.’’

वहीं चेंबूर की रहने वाली 50 वर्षीय सुषमा सावंत (Sushma Sawant) ने 2010 में बीसीसीआई का महिलाओं के लिए विशेष स्कोरिंग कोर्स में सफलता हासिल की थी. सुषमा महिला विश्व कप 2013 में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. सुषमा आईपीएल, बीसीसीआई के घरेलू, जूनियर और सीनियर मैचों में स्कोरिंग कर चुकी हैं.

सुषमा ने कहा, ‘‘मैं क्रिकेट का लुत्फ उठाती हूं और पहली बार टेस्ट मैच में स्कोरिंग करने को लेकर उत्साहित हूं. महिलाओं के लिए स्कोरिंग में काफी संभावनाएं हैं.’’