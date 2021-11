India vs New Zealand: टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 के बाद भारत को अपने घर में न्‍यूजीलैंड का सामना करना है. 17 नवंबर से शुरू हो रही टी20 सीरीज में आवेश खान को पहली बार स्‍क्‍वाड का हिस्‍सा बनाया गया है. शानदार आईपीएल के आधार पर भारतीय टीम का हिस्‍सा बने आवेश खान ने इस मौके पर कहा कि देश के लिए खेलने का मौका मिलना सम्‍मान की बात है. न्‍यूजीलैंड के भारत दौरे के दौरान 17, 19 और 21 नवंबर को तीन टी20 मैच खेलने जाने हैं. इसके बाद 25 नवंबर से दोनों देशों के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.Also Read - IND vs NZ: आकाश चोपड़ा ने पूछा सवाल, रोहित की टीम में 3 मैचों के लिए 5 ओपनर्स का चयन क्‍यों ?

आावेश खान ने कहा, ‘‘हर क्रिकेटर का सपना होता है कि वह अपने देश के लिए खेले और वह इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करता है. मेरा यह सपना अब पूरा हो गया है.” खान ने कहा कि पिछली घरेलू प्रतियोगिताओं और आईपीएल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था जिससे उन्हें भारतीय टीम में जगह बनाने में मदद मिली. Also Read - IND vs NZ: Virat Kohli के बाद Rohit Sharma भारतीय T20 टीम के नए कप्तान, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम का ऐलान

India vs New Zealand: इस 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अमय खुरासिया, चंद्रकांत पंडित, देवेंद्र बुंदेला और अब्बास अली जैसे पूर्व क्रिकेटरों को दिया जिन्होंने उनकी काबिलियत को पहचाना और मार्गदर्शन के जरिये इसे तराशा. Also Read - Virat Kohli Captaincy- विराट को वनडे और टेस्ट की कप्तानी नहीं छोड़ी चाहिए: Virender Sehwag

खान ने कहा कि उन्हें बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था और वह पेशेवर क्रिकेटर ही बनना चाहते थे. तेज गेंदबाज के पिता आशिक खान याद करते हैं कि उनके बेटे के सपनों को कैसे पंख लगे. उन्होंने बताया,‘‘मेरा बेटा पहले इंदौर कोल्ट्स क्रिकेट क्लब से जुड़ा. फिर अमय खुरासिया ने उसके हुनर को पहचानते हुए अपनी क्रिकेट अकादमी में प्रशिक्षण के लिए उसे चुना. इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा.” उन्होंने बताया, ‘‘आवेश जब तीन महीने बाद आज (बुधवार) सुबह इंदौर लौटा, तो हम हवाई अड्डे से सीधे खुरासिया के घर पहुंचे और मेरे बेटे ने उनका आशीर्वाद लिया.’’