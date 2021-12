Kane Williamson Ruled Out of Competitive Cricket for 8-9 Week Due to Elbow Injury: भारत दौर पर मुंबई टेस्‍ट से ठीक पहले चोटिल हुए न्‍यूजीलैंड की टीम के कप्‍तान केन विलियमसन की चोट को लेकर नया अपडेट आया है. बताया जा रहा है कि कोहनी की चोट के चले अगले दो महीने तक विलियमसन को प्रतिस्‍पर्धी क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है. कीवी टीम के मुख्‍य कोच गैरी स्‍टीड ने इस बात की जानकारी दी.Also Read - मयंक अग्रवाल 150 रन ठोकने के बावजूद भी हैं 2nd च्‍वाइस ओपनर, संजय बांगड़ बोले- प्‍लेइंग-XI में जगह मुश्किल

भारत दौर के बाद न्‍यूजीलैंड को अपने घर पर बांग्‍लादेश का सामना करना है. इसके बाद 30 जनवरी से ऑस्‍ट्रेलिया दौरे पर कीवियों को सीमित ओवरों की सीरीज खेलनी है. माना जा रहा है कि इन दोनों ही सीरीज के दौरान केन विलियमसन न्‍यूजीलैंड की टीम का हिस्‍सा नहीं बन पाएंगे. इस दौरान टॉम लेथम और टिम साउदी के टीम की कमान संभालने की संभावना है.

भारत की टीम को अब साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है. भारत का दौरा खत्‍म होने के बाद अफ्रीकी टीम को फरवरी में न्‍यूजीलैंड का दौरा करना है. माना जा रहा है कि केन विलियमसन (Kane Williamson) 17 फरवरी से शुरू हो रहे इस दौरे के दौरान न्‍यूजीलैंड की टीम में वापसी कर सकते हैं.