IND vs NZ Live: भारतीय टीम के नवनियुक्‍त मुख्‍य कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) न्‍यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से एक दिन पहले मीडिया से बात की. उन्होंने बड़े टूर्नामेंट में टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. राहुल द्रविड़ का भी मानना है कि मानसिक और शारीरिक थकान ने भारत के टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 को जीतने के सपने में बट्टा लगा दिया. द्रविड़ ने इस सीरीज से पहले भारतीय टीम के सभी क्रिकेटर्स के तरोताजा होने पर तवज्‍जों दिया.

न्‍यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्‍ड कप के फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया से हारने के बाद आज मैदान में उतरेगी. केन विलियमसन की कप्‍तान वाली इस टीम ने इस विश्‍व कप में ही नहीं बल्कि इससे पहले भी तमाम बड़े मौंकों पर भारत को मात दी है. इस सीरीज के दौरान केन विलियमसन कीवी टीम का हिस्‍सा नहीं होंगे. राहुल द्रविड़ का मानना है कि भले ही विलियमसन टीम के साथ नहीं हों लेकिन फिर भी उन्‍हें हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने कहा, "न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी टीम है, इसके कोई दो राय नहीं. आपको मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने हमे बड़े-बड़े मैचों में हमें हराया है. इसलिए यह हमारे लिए एक अवसर है."

IND vs NZ Live: राहुल द्रविड़ ने मैच से एक दिन पहले कहा, "कार्यभार प्रबंधन क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण पहलू है. खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक भलाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. हमें एक संतुलन कार्य करने की आवश्यकता है, खिलाड़ियों को बड़े मैचों के लिए फिट करने की दिशा में काम करना होगा, क्योंकि खिलाड़ी मशीन नहीं हैं. हम चाहते हैं कि हमारे सभी खिलाड़ी आगे की चुनौतियों के लिए नए सिरे से तैयार हों. यह बहुत आसान है, हमें हर सीरीज पर नजर रखनी होगी."