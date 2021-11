India vs New Zealand 1st Test Day 2 Live Cricket Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. 26 नवंबर को मुकाबले के दूसरे दिन पहली पारी में भारत 345 रन पर ऑलआउट हो गया. टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में श्रेयस अय्यर का अहम योगदान रहा, जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ा. मुकाबले में भारत को 21 के स्कोर पर मयंक अग्रवाल (13) के रूप में झटका लगा. इसके बाद शुभमन गिल ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम को संभाला. गिल ने 52 रन की पारी खेली.Also Read - IND vs NZ: टीम में वापसी को तैयार Virat Kohli, दूसरे टेस्ट से पहले Viral हुई तस्वीरें

टीम इंडिया ने 145 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था. यहां श्रेयस अय्यर ने रविंद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी कर भारत को संकट से निकाल लिया. जडेजा ने 50 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर ने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़ते हुए 105 रन बनाए. अय्यर पदार्पण टेस्ट में सेंचुरी ठोकने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बने. निचले क्रम में रविचंद्रन अश्विन ने 5 चौकों की मदद से 38 रन बनाए, जबकि उमेश यादव ने नाबाद 10 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी ने सर्वाधिक 5 शिकार किए. उनके अलावा काइल जैमिसन ने 3, जबकि एजाज पटेल ने 2 विकेट अपने नाम किए.

ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ने 22 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे 7 में जीत, जबकि 3 में हारर मिली. 12 मैच ड्रॉ रहे. टीम इंडिया को आखिरी बार साल 1983 में वेस्टइंडीज के हाथों इस स्टेडियम में हार झेलनी पड़ी थी. भारत यहां जीत की हैट्रिक लगा चुका है. उसने साल 2008 में साउथ अफ्रीका, 2009 में श्रीलंका, जबकि साल 2016 में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी.

IND vs NZ 1st Test Playing XI:

भारत: शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम, विल यंग, ​​केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, टिम साउथी, एजाज पटेल, काइल जैमीसन, विलियम सोमरविले.