India vs New Zealand Test, 1st Match Day 3 Live Cricket Score: भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium, Kanpur) में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. 27 नवंबर को तीसरे दिन का खेल होगा, जिसमें न्यूजीलैंड बल्लेबाजी के लिए उतरेगी. भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है. ऐसे में न्यूजीलैंड की कोशिश सम्मान बचाने की होगी. भारत के लिए कानपुर का यह स्टेडियम लकी रहा है. ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत ने 22 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे 7 में जीत, जबकि 3 में हारर मिली. 12 मैच ड्रॉ रहे. टीम इंडिया को आखिरी बार साल 1983 में वेस्टइंडीज के हाथों इस स्टेडियम में हार झेलनी पड़ी थी.Also Read - IND vs NZ Test: Sunil Gavaskar की सलाह पर डटे रहेंगे Shreyas Iyer, बोले- न अतीत का ख्याल, न भविष्य की चिंता

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने श्रेयस अय्यर के शतक के दम पर 345 रन बनाए. अय्यर (105) के अलावा रविंद्र जडेजा ने 50, जबकि शुभमन गिल ने 52 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से टिम साउदी को सर्वाधिक 5 सफलता हाथ लगी. इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट गंवाए 129 रन बना लिए हैं. सलामी बल्लेबाज टॉम लैथम 50, जबकि विल यंग 75 रन बना चुके हैं. Also Read - शतक जड़ने के बाद श्रेयस अय्यर ने किया- डेब्यू कैप देते समय सुनील गावस्कर ने उनसे क्या कहा

IND vs NZ 1st Test Playing XI: Also Read - India vs New Zealand, 1st Test: विल यंग-टॉम लेथम की शतकीय साझेदारी से न्यूजीलैंड 129/0, 216 रन से आगे भारत

भारत: शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), श्रेयस अय्यर, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, ईशांत शर्मा, उमेश यादव.

न्यूजीलैंड: टॉम लैथम, विल यंग, ​​केन विलियम्सन (कप्तान), रॉस टेलर, हेनरी निकोल्स, टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, टिम साउथी, एजाज पटेल, काइल जैमीसन, विलियम सोमरविले.