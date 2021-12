IND vs NZ, 2nd Test Match Live Streaming, India vs New Zealand Live Telecast: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें मुंबई में एक बार फिर आमने-सामने होंगी. दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था. ऐसे में अब मुंबई टेस्ट अहम बन चुका है, जहां खराब मौसम फैंस की चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है. इस मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli) वापसी करेंगे, जिससे अंतिम एकादश में बदलाव दिखेगा. टेस्ट फॉर्मेट में भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक 61 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 टेस्ट जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 13 मैचों में जीत नसीब हुई है. 27 मुकाबले ड्रॉ रहे.Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: वानखेड़े स्टेडियम में शानदार रहा भारत का रिकॉर्ड, मगर New Zealand को कमतर समझना खतरनाक!

कब और कहां खेला जाएगा India और New Zealand के बीच दूसरा टेस्ट मैच? Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: कप्तान Virat Kohli करेंगे वापसी, आखिर किसे किया जाएगा दूसरे टेस्ट से ड्रॉप?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में सुबह साढ़े 9 बजे से खेला जाएगा. टॉस आधा घंटे पहले होगा. Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: बारिश से धुल सकता है पहला दिन, जानिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज

कहां देख सकेंगे India और New Zealand मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada.) पर देख सकेंगे.

कहां देखें India vs New Zealand मैच की Live Streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और New Zealand की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

भारत की टेस्ट टीम: विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा (उपकप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएस भारत (विकेटकीपर),रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, इशांत शर्मा, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम: केन विलियम्सन (कप्तान), हैनरी निकल्स, रॉस टेलर, रचिन रविंद्र, विल यंग, मिचेल सेंटनर, विलियम्स सोमरविले, डेरिल मिचेल, टॉम ब्लंडल, टॉम लैथम, ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमिसन, एजाज पटेल, टिम साउदी, नील वैगनर.