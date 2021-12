भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के खिलाफ मुंबई में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) यहां अंपायर के गलत निर्णय का शिकार हो गए. यहां एक नहीं बल्कि दो-दो अंपायरों से गलती हो गई. विराट एजाज पटेल (Ajaz Patel) की गेंद पर LBW आउट हो गए. विराट की पारी की यह चौथी ही गेंद थी, जो बल्ले का अंदरुनी किनारा लेते हुए पैड पर टकराती दिखी थी. लेकिन अंपायर ने यहां उन्हें आउट करार दिया.Also Read - IND vs SA: Omicron ने बढ़ाई भारतीय खिलाड़ियों की चिंता, साउथ अफ्रीकी दौरे पर नहीं जाना चाहते कुछ क्रिकेटर

विराट कोहली (Virat Kohli) बखूबी जानते थे कि यह गेंद उनके बल्ले से टकराकर पैड पर लगी है. इसलिए उन्होंने नॉन स्ट्राइक छोर पर खड़े अपने साथी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) से राय-मशविरा भी नहीं किया और सीधे डीआरएस (DRS) मांग लिया. विराट निश्चिंत थे कि यहां अंपायर से गलती हुई है और तीसरा अंपायर कैमरे में इसे देखकर पकड़ लेगा और यह आउट का निर्णय पलट दिया जाएगा. Also Read - IND vs NZ, 2nd Test Playing XI: विराट कोहली ने जीता टॉस, भारतीय टीम में 'जबरदस्त बदलाव'

लेकिन ऐसा हुआ नहीं. पहले मैदानी अंपायर अनिल चौधरी (Anil Chaudhary) ने उन्हें आउट करार दिया और फिर तीसरे अंपायर वीरेंदर शर्मा ने काफी जांच परख के बाद यह पाया कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिससे यह निर्णय बदला जा सके. इसलिए टीवी अंपायर को फील्ड अंपायर के निर्णय को सही मानते हुए विराट कोहली को आउट करार देना होगा. Also Read - IND vs NZ, 2nd Test: वानखेड़े स्टेडियम में रचेगा 'इतिहास', दो महिलाओं को सौंपी गई खास जिम्मेदारी

अंपायर का यह निर्णय देखकर हर कोई हैरान था. कैमरे में साफ पता लग रहा था कि गेंद विराट के बल्ले से टकराने के बाद पैड की ओर गई और उससे जा टकराई. लेकिन अंपायर ने कहा कि यह कोई पुख्ता सबूत नहीं बन पा रहा है. विराट ने मायूस होकर पहले मैदान पर खड़े दूसरे अंपयार नितिन मेनन को अपनी बात समझाने की कोशिश की. लेकिन नितिन के बस में अब कुछ नहीं था और विराट मायूस होकर पवेलिनय लौट गए.

Inside Edge released for everyone on @PrimeVideoIN but not for this third umpire. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/W8Po7WGSQq

— Nikhil 🏏 (@CricCrazyNIKS) December 3, 2021