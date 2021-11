टीम इंडिया के सीनियर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा (Ishant Sharma) कानपुर टेस्ट में कोई कमाल नहीं दिखा पाए. इससे नाराज भारतीय फैन्स ने उनके प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं और उन्हें अगले टेस्ट से बाहर बिठाने की मांग की है. कानपुर टेस्ट में टीम इंडिया जीत के करीब थी, लेकिन वह अंतिम पलों में वह जीत के लिए जरूरी अंतिम एक विकेट नहीं ले पाई, जिसके चलते उसे ड्रॉ से संतोष करना पड़ा. मैच खत्म होने के बाद इशांत शर्मा टि्वटर पर ट्रेंड कर रहे थे.Also Read - Rahul Dravid ने मैच के बाद दिखाया बड़ा दिल, ग्रीन पार्क के स्‍टाफ को दी 35,000 की प्रोत्‍साहन राशि

इशांत शर्मा इस मैच की दोनों पारियों में कोई विकेट हासिल नहीं कर पाए. पहली पारी में उन्होंने 15 ओवर फेंके, जबकि मैच की दूसरी पारी में उन्हें 7 ओवर गेंद फेंकने को दी गई. लेकिन यह 33 वर्षीय अनुभवी गेंदबाजी एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सका. मैच के बाद टि्वटर पर यह मांग उठ रही है कि मुंबई में 3 दिसंबर से खेले जाने वाले मैच में उन्हें प्लेइंग XI से बाहर रखकर युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को मौका दिया जाए. Also Read - Virat होते तो नतीजा कुछ और ही होता, इरफान पठान ने Rahane की कप्‍तानी पर उठाए सवाल

मैच की दूसरी पारी में इशांत की उंगली में चोट लग गई इसके चलते कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने उन्हें ज्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं दिया. एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ‘हैरान हूं कि इशांत शर्मा क्यों खेल रहे हैं? उनका करियर खत्म हो गया, क्योंकि न कोई रिवर्स स्विंग है और न कोई गति रह गई है.’ Also Read - India vs New Zealand- खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ कोशिश की, इससे कुछ अलग नहीं कर सकते थे: Ajinkya Rahane

दूसरे यूजर ने लिखा, ‘भारतीय टेस्ट टीम में इशांत शर्मा क्या कर रहे हैं? मैं अपने जीवन में भी ‘कुछ नहीं’ कर रहा हूं.’

एक अन्य ने लिखा, ‘इशांत शर्मा को घरेलू टेस्ट से बाहर करने का समय आ गया है. अभी फिट भी नहीं हैं.’

इस बीच, पहले टेस्ट के पांचवें दिन इशांत ने भी सबसे अधिक नो बॉल फेंकने का शर्मनाक टेस्ट रिकॉर्ड भी बनाया. वह अब तक टेस्ट क्रिकेट में 300 नो बॉल फेंक चुके हैं. यह उनके टेस्ट करियर का 105 टेस्ट मैच था.

#IshantSharma has bowled over 300 No Balls in Test

A record to forget 😅#NZvIND

