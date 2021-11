India vs New Zealand Predicted-XI: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच आज तीन मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में शानदार प्रदर्शन के बाद कीवी टीम को आज अपना पहला मैच खेलना है. केन विलियमसन चोटिल हैं. ऐसे में टिम साउदी न्‍यूजीलैंड की कमान संभालेंगे. वहीं, टीम इंडिया भी आप रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की नई जोड़ी के साथ आज अपना पहला मैच खेलेगी. पूर्व टी20 कप्‍तान विराट कोहली को इस सीरीज से आराम दिया गया है. इसके अलावा रिषभ पंत, मोहम्‍मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे बड़े खिलाड़ी भी इस सीरीज का हिस्‍सा नहीं हैं.Also Read - Ind vs NZ T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच, जानें Playing 11, इन खिलाड़ियों को मौका मिलना तय | Watch Video

ऐसे में आज एक नई और युवा टीम के साथ रोहित शर्मा की टीम मैदान में उतरना चाहेगी. इस टीम में वेंकटेश अय्यर जैसा आईपीएल स्‍टार भी होंगे. इसके अलावा सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी धुंआधार प्रदर्शन के लिए बेकरार हैं.

रोहित-केएल करेंगे ओपनिंग

कप्‍तान रोहित शर्मा और उपकप्‍तान केएल राहुल लंबे समय से टी20 क्रिकेट में भारत के लिए ओपनिंग कर रहे हैं. इस सीरीज के दौरान भी वो ओपनिंग करते हुए ही नजर आएंगे.

विराट की जगह ईशान किशन को मौका

नंबर-3 पर रेगुलर तौर पर विराट कोहली टीम इंडिया में खेलते हैं लेकिन इस सीरीज के लिए उन्‍हें आराम दिया गया है. ऐसे में बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ईशान किशन न्‍यूजीलैंड के खिलाफ नंबर-3 पर खेल सकते हैं.

मध्‍यक्रम में सूर्यकुमार-रिषभ को मिलेगा चांस

न्‍यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के मध्‍यक्रम पर नजर डालें तो सूर्यकुमार यादव और रिषभ पत ये भूमिका निभा सकते हैं. वो पहले भी कई बार टीम के लिए कई बड़ी पारियां खेल चुके हैं.

हार्दिक के स्‍थान पर वेंकटेश अय्यर के मौका

लंबे समय से चोट से जूझ रहे हार्दिक पांड्या इस वक्‍त अपनी सर्वश्रेष्‍ठ फॉर्म में नहीं हैं. यही वजह है कि उन्‍हें चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर कर दिया है. उनके स्‍थान पर वेंकटेश अय्यर को मौका दिया जा सकता है. कोलकाता नाइटराइडर्स के खिलाफ अय्यर ने वैसे तो ओपनिंग की थी लेकिन उन्‍हें भारतीय टीम में निचले मध्‍यक्रम के स्‍थान पर खिलाने के लिए चुना गया है. इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन भी टीम में ऑलराउंडर की भूमिक निभा सकते हैं.

तेज गेंदबाजी अटैक

भारतीय टीम के नए तेज गेंदबाजी अटैक में भुवनेश्‍वर कुमार को जगह दी गई है. हालांकि वो यूएई में टी20 वर्ल्‍ड कप के दौरान फ्लॉप रहे थे. दीपक चाहर और मोहम्‍मद सिराज उनका साथ निभाते हुए दिखेंगे. वहीं, स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल की प्‍लेइंग इलेवन में वापसी तय मानी जा रही है.