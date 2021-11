टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने सोमवार को टेस्ट क्रिकेट में एक और नई उपलब्धि अपने नाम कर ली है. न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में अश्विन ने जैसे ही अपना दूसरा विकेट लिया वह सर्वाधिक टेस्ट विकेट के मामले में अपने सीनियर स्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को पछाड़कर उनसे आगे निकल चुके हैं. हरभजन सिंह ने अपने 103 टेस्ट मैच के करियर में कुल 417 विकेट अपने नाम किए. अब वह लंबे समये से टेस्ट क्रिकेट से दूर हैं.Also Read - साउदी-जेमिसन की वजह से 5वें दिन मैच में है Kiwi, इयान स्मिथ बोले- हमें क्‍वालिटी स्पिनर्स की जरूरत

अश्विन विकेट लेने के मामले में हरभजन सिंह से कहीं ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं. वह कानपुर में अपने टेस्ट करियर का 80वां टेस्ट मैच ही खेल रहे हैं और उन्होंने इससे पहले ही 400 विकेट के क्लब में एंट्री कर ली थी. उन्होंने अपना 418वां शिकार टॉम लैथम (52) को बोल्ड कर अपने नाम किया.

Stat Alert – With 418 wickets, @ashwinravi99 becomes India's third-highest wicket-taker in Tests.#TeamIndia pic.twitter.com/TRvelxZ1Wk

— BCCI (@BCCI) November 29, 2021