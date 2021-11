India vs New Zealand T20, 1st Match: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 17 नवंबर को जयुपर सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ भारत ने अपने नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज करवा ली. जयपुर 8 साल बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रहा था और यहां पहला टी20 मैच खेला गया, जिसे भारत ने अपने नाम किया. ऐसे में टीम इंडिया जयपुर के इस स्टेडियम में पहला टी20 मैच जीतने वाली टीम बन चुकी है.Also Read - IND vs NZ T20, 1st Match: गेंदबाजी के दौरान Mohammed Siraj चोटिल, हाथों पर पट्टी बांधकर पूरा किया ओवर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने मार्टिन गप्टिल (70) की शानदार पारी की बदौलत 6 विकेट के नुकसान पर 164 रन बनाए. टीम की ओर से गप्टिल और मार्क चैपमैन ने 77 गेंदों में 109 रनों की साझेदारी की. चैपमन ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर में दूसरा अर्धशतक जड़ते हुए 50 गेंदों में 63 रन बनाए. भारत की ओर से आर अश्विन और भुवनेश्वर कुमार ने दो-दो विकेट चकटाए, जबकि दीपक चाहर और मोहम्मद सिराज ने एक-एक विकेट चटकाया. Also Read - चीन की सत्‍तारूढ़ CPC ने माना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर उसका नियंत्रण कुछ समय के लिए कमजोर पड़ा था

टारगेट का पीछा करते हुए केएल राहुल और कप्तान रोहित शर्मा ने 5.1 ओवर में पहले विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी की. राहुल 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला. यहां रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़कर जीत की उम्मीद जगा दी. रोहित शर्मा ने 36 बॉल में 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 48 रन जुटाए. Also Read - Kartarpur Corridor Reopens: करतारपुर गलियारा 20 महीने के अंतराल के बाद फिर से खुला, कई श्रद्धालुओं ने शुरू की यात्रा

