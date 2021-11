India vs New Zealand T20, 1st Match : भारत-न्यूजीलैंड के बीच जयुपर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में पहला टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला है. वेंकटेश अय्यर ने 20 सितंबर 2021 को आईपीएल डेब्यू किया था. टूर्नामेंट के 10 मैचों में उन्होंने 4 अर्धशतक की मदद से 370 रन बनाए, जबकि बात अगर गेंदबाजी की करें, तो आईपील-2021 में उन्होंने 3 विकेट भी अपने नाम किए.Also Read - IND vs NZ T20, 1st Match Live Cricket Score: भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

रोहित शर्मा को टी20 का नए कप्तान और राहुल द्रविड़ को मुख्य कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है. भारतीय टीम इन्हीं के नेतृत्व में अपना पहला मैच खेल रही है, जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. Also Read - Global Bribery Risk Ranking: वैश्विक रिश्वत जोखिम रैंकिंग में भारत 82वें स्थान पर, पांच स्थान की गिरावट

दोनों टीमों के बीच 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत को केवल छह में जीत हासिल हुई है. रिकॉर्ड के लिहाज से कीवी भारतीय टीम पर भारी पड़े हैं और उन्होंने नौ मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि दो टाई मैच और एक रद्द हुआ है. Also Read - ICC T20 Rankings: KL Rahul को लगातार 3 अर्धशतक जड़ने के बावजूद नुकसान, वार्नर-मार्श की बड़ी छलांग

The grin says it all! 😊

A moment to cherish for @ivenkyiyer2512 as he makes his #TeamIndia debut. 👏 👏#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/2cZJWZBrXf

— BCCI (@BCCI) November 17, 2021