India vs New Zealand, 2nd T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex, Ranchi) में दूसरा टी20 मैच खेला जाना है. टीम इंडिया ने शृंखला में 1-0 से लीड हासिल कर ली है. ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है. भारत ने 17 नवंबर को खेले गए मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच के दौरान भारी ओस गिरने की आशंका जताई जा रही है.

इस बीच मुख्य क्यूरेटर श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि शाम साढ़े सात बजे के बाद काफी ओस गिरने की संभावना है, जिससे टॉस की भूमिका अहम होगी. आमतौर पर यह बल्लेबाजों की मददगार विकेट है, जिसका आखिरी बार इस्तेमाल जुलाई में झारखंड प्रदेश टी20 टूर्नामेंट के लिये हुआ था.

करीब 39000 की क्षमता वाले स्टेडियम के टिकट 900 रुपये से लेकर 9000 रुपये के बीच है और ऑनलाइन बिक चुके हैं. झारखंड प्रदेश क्रिकेट संघ के सचिव संजय सहाय ने कहा कि राज्य सरकार से सौ फीसदी दर्शकों के प्रवेश की अनुमति मिलने के बाद उन्हें स्टेडियम भरा रहने की उम्मीद है. राज्य सरकार की अधिसूचना के मुताबिक दोनों टीके लगवा चुके लोगों या आरटी पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को स्टेडियम में प्रवेश मिलेगा.

India T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), रितुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रिषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

New Zealand T20I Squad: मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटरनर, ग्लेन फ्लिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, ईश सोढी, टिम साउदी (कप्तान), एडम मिल्ने.