IND vs NZ Dream 11 Prediction: IND vs NZ 1st T20i Dream11 Team Tips for Today Match: भारत-न्यूजीलैंड की टीमों के बीच 17 नवंबर को पहला टी20 मैच खेला जाना है. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium, Jaipur) में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. केन विलियम्सन (Kane Williamson) को टी20 सीरीज से आराम दिया गया है. विलियम्सन सीधे टेस्ट शृंखला में नजर आएंगे. विलियम्सन के स्थान पर टिम साउदी (Tim Southee) टीम की कमान संभालेंगे. जयपुर आठ साल बाद पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी की तैयारी कर रहा है. राजस्थान क्रिकेट में प्रशासनिक संकट के कारण जयपुर को पिछले लगभग एक दशक में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी का मौका नहीं मिला. जयपुर फरवरी में एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले की मेजबानी भी करेगा.

बल्लेबाज: रोहित शर्मा (रोहित शर्मा), मार्टिन गप्टिल (उप कप्तान), केएल राहुल, ग्लेन फिलिप्स, श्रेयस अय्यर

ऑलराउंडर: जेम्स नीशम, वेंकटेश अय्यर

गेंदबाज: युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, ईश सोढ़ी

IND vs NZ Playing11:

India Playing 11: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), श्रेयस अय्यर / ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, अवेश खान, मोहम्मद सिराज.

New Zealand Playing 11: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, मार्क चैपमैन, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी (कप्तान), ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल्ने / काइल जैमीसन.

IND vs NZ T20I Squads

India T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), रितुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रिषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

New Zealand T20I Squad: मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटरनर, ग्लेन फ्लिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जैमिसन, ईश सोढी, टिम साउदी (कप्तान), एडम मिल्ने.