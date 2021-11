IND vs NZ Dream 11 Prediction: IND vs NZ 2nd T20I Dream11 Team Tips for Today Match: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर को दूसरा टी20 मैच रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स (JSCA International Stadium Complex, Ranchi) में खेला जाना है. भारत ने सीरीज के शुरुआती मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम कर 1-0 से लीड हासिल कर ली थी. ऐसे में न्यूजीलैंड की निगाहें शृंखला में वापसी करने पर होंगी. जयपुर में खेले गए पहले टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट खोकर 164 रन बनाए. इसके जवाब में टीम इंडिया ने रोहित शर्मा (48) और सूर्यकुमार यादव (62) की शानदार पारियों के दम जीत दर्ज की.Also Read - IND vs NZ 1st T20I: राहुल द्रविड़ के कोच बनने पर बोले रविचंद्रन अश्विन, वो भाग्‍य के भरोसे ज्‍यादा चीजें नहीं छोड़ते

सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली के स्थान पर बल्लेबाजी कर कप्तान रोहित का विश्वास जीता है. ऐसे में एक बार फिर यह बल्लेबाज तीसरे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरेगा. रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत विश्व कप हार का बदला लेने को बेताब है. Also Read - IND vs NZ, 1st t20I: रोहित शर्मा बोले- ट्रेंट बोल्‍ट मेरी कमजोरी जानता है, मुझे कंफ्यूज करने के लिए उसने...

IND vs NZ T20 Dream11 Prediction/Fantasy Team: Also Read - Suryakumar Yadav की पत्‍नी के जन्‍मदिन पर Trent Boult ने दिया परफेक्‍ट गिफ्ट, बल्‍लेबाज ने बताई पूरी कहानी

विकेटकीपर- टिम सेफर्ट, रिषभ पंत

बल्लेबाज- रोहित शर्मा (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, केएल राहुल

ऑलराउंडर- जिमी नीशम, डेरिल मिशेल

गेंदबाज- ट्रेंट बोल्ट (उप कप्तान), ईश सोढ़ी, युजवेंद्र चहल, हर्षल पटेल.

IND vs NZ Playing11 Prediction:

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, मोहम्मद सिराज.

न्यूजीलैंड: मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, टिम साउथी (कप्तान), टॉड एश्ले, लॉकी फर्ग्यूसन, ट्रेंट बोल्ट.

IND vs NZ T20I Squads:

India T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), रितुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, केएल राहुल, रिषभ पंत, ईशान किशन, युजवेंद्र चहल, आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज.

New Zealand T20I Squad: मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटरनर, ग्लेन फ्लिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, कायल जैमिसन, ईश सोढी, टिम साउदी (कप्तान), एडम मिल्ने.